Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
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Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi

Son dakika: Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e, vaka sayısı ise 4 bin 65 artarak 42 bin 282'ye yükseldi.

09.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:31
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 908'e, vaka sayısının ise 42 bin 282'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgilerini Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 28 bin 578 test yapıldı ve 4 bin 56 yeni tanı kondu. Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 96 hasta hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 908'e, toplam vaka sayısı ise 42 bin 282'ye yükseldi.

296 HASTA İYİLEŞTİ

Son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 296 hasta daha taburcu edildi. Böylelikle koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 2 bin 142'ye yükselmiş oldu.

"ARTAN TEST SAYIMIZA RAĞMEN VAKA ARTIŞ HIZI DÜŞME EĞİLİMİNDE"

Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin güncel bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan test sayısı ve vaka artış hızını da dikkat çekti. Bakan Koca, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi

Haberin Videosu:

Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
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