Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
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Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi

Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
02.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:36

Son dakika: Türkiye'de 2 Mayıs'ta açıklanan verilere göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3336'ya, vaka sayısı ise 1983 artarak 124 bin 375'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında son verileri açıkladı. Buna göre toplam vefat sayısı 3 bin 336'ya toplam vaka sayısı ise 124 bin 375'e yükseldi.

GÜNLÜK VEFAT SAYILARI AZALIYOR

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlersin sayısı her geçen gün gün azalıyor. Son 24 saatte sadece 78 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken bin 983 kişide de koronavirüs tespit edildi.

TEST SAYISI AZALDI

Son 3 günde koronavirüs belirtileri görülen 40 binin üzerinde kişiye test yapılırken son 24 saatte 36 bin 318 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı ise 1 milyon 111 bin 366'ya ulaştı.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi

4 BİN 451 KİŞİ TABURCU OLDU

Son 24 saatte 4 bin 451 kişi tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 58 bin 259 oldu. Bin 445 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 778 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi

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