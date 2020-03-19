Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
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Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte koronavirüsten hayatını kaybeden vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

19.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:06
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten hayatını kaybettiğini doğruladı ve eşinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yapan Bakan Koca, "Aytaç Yalman ile birlikte koronavirüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar:

AYTAÇ SALMAN'IN EŞİ VE YAKINLARININ DA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat edildi. Gelir gelmez entübe edildi. Daha önce KOAH tanısı konulan bir hasta. O dönem yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen şüpheli olduğu için çevresi taranıyor. Bu tarama sürecinde dün eşi dahil dün çıkanlar oldu. Başta negatif sonra pozitif çıkanlar olabilir. Bununla birlikte başta pozitif sonra negatif sonra tekrar pozitif çıkanlar oluyor.

Aytaç Yalman'ın eşi ve yakınlarının da pozitif çıkması nedeniyle hekim arkadaşlar koronavirüs olabilir olarak yorumladılar. Dolayısıyla bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi oldu. Allah'tan rahmet yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum.

BAŞHEKİMLİK DUYURMUŞTU

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin, "Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur" açıklamasını yaptı.

AYTAÇ YALMAN KİMDİR?

Aytaç Yalman 1960 yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulu'ndan, 1971 yılında Kara Harp Akademisi'nden ve son olarak 1976 yılında da Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1961 ve 1976 arası arasında Kara Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde Takım ve Bölük komutanlıkları ile Karargâh Subaylığı ve Kurmay Başkanlıkları görevlerinde bulunmuştur.

1976 ve 1980 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, 1980 ve 1982 yılları arasında iseEge Ordusu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yapmıştır.Aytaç Yalman 1982 ve 1983 yılları arasında 50. Piyade Alay Komutanlığı görevini yerine getirmiştir. 1983 ve 1985 yılları arasında Kara Harp Akademisi, 1985 ve 1986 yılları arasında ise Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi eden Aytaç Yalman, bu rütbede Kara Harp Okulu Komutan Yardımcılığı'na, 1987 yılında da 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na atandı, 1990 yılında ise Tümgeneral rütbesine terfi etti.1990-1993 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı yapan Aytaç Yalman, 1993 ve 1994 yılları arasında Piyade Okul Komutanlığı yapmıştır. Aytaç Yalman aynı yıl Korgeneral rütbesine terfi etti ve Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevine atanmıştır. 1995 ve 1998 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı görevini yürütmüştür.

1998 yılında Orgeneral rütbesine terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atanan Aytaç Yalman, 1998 yılında Suriye ile yaşanan kriz sonrası 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürütmüştür. 24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı. 24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.

29 Ağustos 2004 tarihinde emekli oldu.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

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Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

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