Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre, 20 Temmuz'da, 931 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 220 bin 572'ye yükseldi. 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 508'e yükseldi.

20.07.2020 20:19 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 20 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 43 bin 404 test yapıldı ve 931 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 508'e, toplam vaka sayısı ise 220 bin 572'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 203 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 992 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 203 bin 2'ye yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 316 bin 781, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 385, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 243 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi

SON ÜÇ GÜNDEKİ EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK VAKALARIN OLDUĞU İLLER

Bakan Koca, "Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi

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