Son Dakika: Türkiye'de ibre tersine döndü! Delta varyantında 3 kat, genel vakalarda yüzde 20 artış var

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada Delta varyantı vaka sayısının 284'ten 750'ye çıktığını söyledi. 36 ilde Delta varyantı görülürken Bakan Koca, "Son bir haftaya baktığımızda özellikle düşmesi gereken vakanın düşmediğini, yüzde 20'lere yakın bir artışın olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"AŞININ İKNA YÖNTEMİ DIŞINDA BİR YÖNTEMLE YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Aşılamada bir zorunluluk ya da yaptırım olmayacağını belirten Sağlık Bakanı Koca, teşvik için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Şu an gündemimizde zorunlu olarak kamu olarak bir zorunluluğu gündemimize almak istemiyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Gerektiğinde ayağına gitme dahil olmak üzere her yöntemi denemek istiyoruz. Bunu da sahada yaygın bir şekilde zaten yapıyoruz. Her geçen gün artıyor. Doğu ve güneydoğuda oranların düşük olduğunu görüyorsunuz ama giderek oralarda da bir artışın olduğunu görüyoruz. Hakkari'de mesela şu an yüzde 50'lilere gelmiş oldu. Şırnak'ta yüzde 40'a gelmiş oldu. Ardahan'da yüzde 50'lerde olduğunu görüyoruz. Kars'ta benzer şekilde. Adıyaman'da yüzde 50'ye yakın. Vatandaşı ikna etme dışında bir yaptırımla aşı yapmak istemiyoruz. Özel sektör yapabilir mi, o bizim dışımızda. İkna dışında bir yöntemle yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

"DELTA VARYANTI SAYISI 750'LERİ BULDU"

Koca, en az bir doz aşısını yaptırmış olan 18 yaş ve üzeri olarak tanımlanan kişilerde aşılama oranının yüzde 70 olmasını hedeflediklerini, şu an bu rakamın yüzde 61'leri bulduğunu aktardı. Delta virüsüne ilişkin son durum sorulan Bakan Koca, "Delta sayıları ülkemizde giderek artıyor, dünyada arttığı gibi. Şu an delta virüsü sayısı 750'leri buldu, görülen il sayısı da 36'ya çıktı. Delta plus ise 3 ilde 3 vaka oldu." diye konuştu.

"VAKA SAYILARINDA BEKLEDİĞİMİZ DÜŞÜŞ OLMADI"

Son dönemde özellikle çarşambadan itibaren düşmesi gereken vakaların düşmediği, hafta sonu bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu gördüklerini dile getiren Koca, şunları kaydetti: "Vaka sayılarında beklediğimiz düşüşün olmadığını ve bir çıkış olma ihtimalini görüyoruz. Özellikle bu artışlar daha çok aşılama oranının düşük olduğu yerlerde kendisini gösteriyor. Diyarbakır, Şırnak, Adıyaman gibi bazı illerimizde, Doğu ve Güney Doğu'da, daha doğrusu genel olarak aşılamanın düşük olduğu yerlerde bir artışın olduğunu görüyoruz. O nedenle bayrama kadar o bölgelerde daha yoğun aşılama gerekiyor."

"HERHANGİ BİR KISITLAMA ÖNERMİYORUZ"

Önümüzdeki dönemde kısmi bir kapanma veya önlemin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Koca, "Doğrusu herhangi yeni bir kapatma veya kısıtlama önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar herkesin tedbirler noktasında hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Kapalı ve havalandırılmamış ortamlarda bulunulmaması ve kapalı ortamda maske takmaya devam edilmesini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.