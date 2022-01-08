Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 66 bin 237 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 66 bin 237 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 141 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 34 bin 592 hasta taburcu olurken bugün 418 bin 264 test yapıldı.

"YENİ VARYANTIN BULAŞMA KABİLİYETİ YÜKSEK"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. Bu, Omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez. Kendinizi koruyun!" ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,57 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,97 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 83,57 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 135 milyon 997 bin 933 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 872 BİN 868 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 86 bin 572 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 872 bin 868 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 21 milyon 415 bin 654 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 63 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken 63 bin 214 de yeni vaka tespit edilmişti.

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