Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 66 bin 237 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi. 8 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 66 bin 237 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 157'den 141'e düştü. İyileşen hasta sayısı 34 bin 592 olurken toplam 418 bin 264 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 66 bin 237 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 141 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 34 bin 592 hasta taburcu olurken bugün 418 bin 264 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. Bu, Omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez. Kendinizi koruyun!" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,97 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 83,57 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 135 milyon 997 bin 933 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 86 bin 572 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 872 bin 868 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 21 milyon 415 bin 654 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken 63 bin 214 de yeni vaka tespit edilmişti.
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
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