Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında vefat ve vaka sayısı düne göre azaldı. 8 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre; bin 291'i semptomatik olmak üzere 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581'e yükseldi. Vefat sayısı ise 186 artarak toplamda 22 bin 450'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 291'i semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 186 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 450'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 307 bin 581'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 9 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 894 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi. Toplam test sayısı 25 milyon 865 bin 406'ya, ağır hasta sayısı ise 3 bin 94'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

"HASTA YÜKÜMÜZ UMUT VERİCİ ŞEKİLDE AZALIYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız" ifadelerini kullandı.