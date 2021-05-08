Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları bugün 20 binin altına düşerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği 5 bin hedefine de adım adım yaklaşılıyor. 8 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2178'i semptomatik olmak üzere 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141'e yükseldi. Vefat sayısı 281 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 28 bin 896 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2178'i semptomatik olmak üzere toplam 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 281 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 746'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 16 bin 141'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 28 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 28 bin 896 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi. Toplam test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 175 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi

DÜNKÜ VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 278 kişi hayatını kaybederken, 2210'u semptomatik olmak üzere 20 bin 107 yeni vaka tespit edilmişti.

SINIR 5 BİN OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi halinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin gevşetileceğini belirtmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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