Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi

08.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:55
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 8 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 767'si semptomatik olmak üzere 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632'ye yükseldi. Vefat sayısı 64 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 8 bin 106 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 767'si semptomatik olmak üzere toplam 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 64 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 94'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 793 bin 632'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 106 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi. Toplam test sayısı 34 milyon 262 bin 280'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 239 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 11 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 735'i semptomatik olmak üzere 11 bin 187 yeni vaka tespit edilmişti.

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