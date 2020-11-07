Son Dakika: Türkiye'de 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2483 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2483 oldu. Böylece toplam vaka sayısı 391 bin 739'a ulaştı. 81 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 803'e çıktı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2483 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 81 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 803'e, toplam vaka sayısı ise 391 bin 739'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1928 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1928 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 336 bin 221'e yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867, ağır hasta sayısı ise 2730'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.7 oldu.

HASTA VE AĞIR HASTA SAYISI ARTIYOR

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın" ifadeleri kullandı.