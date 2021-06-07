Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 7 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 495'i semptomatik olmak üzere 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627'ye yükseldi. Vefat sayısı 91 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 6 bin 576 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 Eylül 2020'den bu yana ilk kez 1060 seviyesine düştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 495'i semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 91 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 255'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 293 bin 627'ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 277 GÜN ÖNCEKİ SEVİYEYE DÜŞTÜ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 576 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi. Toplam test sayısı 55 milyon 673 bin 616'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 60 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı, son olarak 3 Eylül 2020 tarihinde bin 41 seviyesini görmüştü. Yani ağır hasta sayısı, tam 277 önceki seviyeye gerilemiş oldu. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi

DÜN DE VAKA SAYISI 5 BİN SEVİYESİNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybederken, 482'si semptomatik olmak üzere 5 bin 386 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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