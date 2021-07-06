Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunda vaka sayıları düne göre arttı. 6 Temmuz'da yapılan 226 bin 651 testte 5 bin 299 vaka tespit edilirken, 37 kişi vefat etti. İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 446 oldu. Vaka sayısındaki artış sonrası Bakan Koca "Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin" mesajıyla vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 6 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5 bin 299 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 oldu. Bir günde toplam 226 bin 651 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 446 olarak kayıtlara geçti.

SALGININ SEYRİ DEĞİŞİYOR

Verilerle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin" ifadelerine yer verdi.

1. DOZ AŞILAMA ORTALAMA YÜZDE 58.92'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 58. 92 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 25. 84 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 54 milyon 541 bin 27'ye yükseldi. 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olarak toplamda 881 bin 755 aşı uygulandı.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 16 MİLYON 36 BİN 89 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre Türkiye'de 36 milyon 574 bin 186 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 16 milyon 36 bin 89 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 1 milyon 930 bin 752 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 4 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 678 de yeni vaka tespit edilmişti.