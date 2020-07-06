Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre; 1086 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 206 bin 844'e yükseldi. 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 241'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
06.07.2020 20:23 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Temmuz Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 52 bin 193 test yapıldı ve 1086 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs tedavisi gören 16 kişi ise hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 241'e, toplam vaka sayısı ise 206 bin 844'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 183 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2 bin 315 hasta daha taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 182 bin 995 oldu. Toplam entübe hasta sayısı 395, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 1130 oldu. Toplam test sayısı ise 3 milyon 682 bin 673'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi

"AZALMALAR YAVAŞ, ARTIŞ HIZLI GERÇEKLEŞİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarını açıkladığı paylaşımında, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" ifadelerini kullandı.

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