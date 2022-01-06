Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları dünün ardından bugün de rekor kırdı. 6 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 68 bin 413 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 143'ten 156'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı 25 bin 502 olurken toplam 418 bin 823 PCR testi yapıldı. Ayrıca vaka sayıları dün 66 bin 467'yle rekor kırmıştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 156 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 502 hasta taburcu olurken bugün 418 bin 823 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda.." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,89 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 83,45 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 134 milyon 863 bin 259'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 36 bin 87 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 798 bin 496 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 20 milyon 715 bin 3 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybederken 66 bin 467 de yeni vaka tespit edilmişti.
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