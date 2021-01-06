Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 6 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre; bin 458'i semptomatik olmak üzere 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931'e yükseldi. Vefat sayısı ise 191 artarak toplamda 22 bin 70'e çıktı. Bakan Koca, paylaşımında ağır hasta sayısına dikkat çekerek, "Sevindirici şekilde azalıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 458'i semptomatik olmak üzere toplam 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 191 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 70'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 283 bin 931'e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 303'E DÜŞTÜ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 702 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 283 bin 931'e yükseldi. Toplam test sayısı 25 milyon 498 bin 210'a, ağır hasta sayısı ise 3 bin 303'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

"KAYIPLARIMIZIN SAYISINDA AZALMA EĞİLİMİ VAR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız" ifadelerini kullandı.