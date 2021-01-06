Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi

06.01.2021 19:20 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:45

Son dakika: 6 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre; bin 458'i semptomatik olmak üzere 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931'e yükseldi. Vefat sayısı ise 191 artarak toplamda 22 bin 70'e çıktı. Bakan Koca, paylaşımında ağır hasta sayısına dikkat çekerek, "Sevindirici şekilde azalıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 458'i semptomatik olmak üzere toplam 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 191 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 70'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 283 bin 931'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 303'E DÜŞTÜ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 702 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 283 bin 931'e yükseldi. Toplam test sayısı 25 milyon 498 bin 210'a, ağır hasta sayısı ise 3 bin 303'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi

"KAYIPLARIMIZIN SAYISINDA AZALMA EĞİLİMİ VAR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (3)
TABİ: KESİN!
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GÖZLEM: Hala karar verememişler. Artıyor mu? Azalıyor mu. ? Yardımcı olmak lazım. ! 1- Günlük yeni vaka sayısı azalırsa AKTİF HASTA sayısı azalır. ! 2- Günlük vaka sayısı azalmasa bile, günlük iyileşen hasta sayısı artarsa, AKTİF HASTA sayısı yine azalır. ! Şimdi: Günlük yeni vaka sayıları azalıyor, ancak günlük iyileşen hasta sayısı daha fazla azalıyor. Aralarındaki fark AKTİF HASTA sayısını arttırıyor. ! Dünden bu güne Aktif hasta sayısı 4. 937 kişi arttı. Ağır hasta sayısı ve vefatlar giderek azalacak.
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VATANDAŞ: Virüs ve bakteri vb. . . Dünyanın her yerin de mutasyona uğrayacak sadece bizim ülkemizde mi mutasyona uğramayacak. örnek vererek açıklamak istiyorum: Normal grip virüsü aynı yıl içerisinde birden çok mutasyona uğruyor geçiren bir kişi aynı yıl içerisinde birden çok geçirebiliyor ve bazı dönemleri daha ağır olabiliyor O zaman soruyorum size Covit-19 mu mutasyona uğramıyor.
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