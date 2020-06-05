Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 18 hasta hayatını kaybetti. Bugün 57 bin 829 test yapılırken 930 yeni vaka tespit edildi. Tedavisi tamamlanan 1622 hasta ise taburcu oldu.

05.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Haziran Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 57 bin 829 test yapıldı ve 930 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 18 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 648'e, vaka sayısı ise 168 bin 340'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Günlük iyileşen hasta sayısındaki büyük artış ise dikkatlerden kaçmadı. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 622 hasta daha taburcu edildi. Böylece koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 133 bin 400'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi

ENTÜBE VE YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYILARI

Tabloya göre, yoğun bakımdaki hasta sayısı 592'ye, entübe hasta sayısı ise 269'a düştü. Toplam test sayısı ise 2 milyon 267 bin 412'ye ulaştı.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi

"İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA ARTIŞ VAR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini açıkladığı paylaşımında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi

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