Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 110 kişi vefat etti, 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki 5 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 620'si semptomatik olmak üzere 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 110 artarak 26 bin 577'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 620'si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 110 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 577'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 516 bin 889'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 217 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 349 bin 42'ye, ağır hasta sayısı ise bin 423'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.