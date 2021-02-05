Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 110 kişi vefat etti, 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 110 kişi vefat etti, 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi

05.02.2021 18:58 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:11

Son dakika: Ülkemizdeki 5 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 620'si semptomatik olmak üzere 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 110 artarak 26 bin 577'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 620'si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 110 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 577'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 516 bin 889'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 110 kişi vefat etti, 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 217 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 349 bin 42'ye, ağır hasta sayısı ise bin 423'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 110 kişi vefat etti, 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Özcan Özel Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Feyza Aktan Demet Akalın
Spor Ömer Ali Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 110 kişi vefat etti, 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 19:13:09. #1.15#
title