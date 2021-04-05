Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı düne arttı. 5 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1706'i semptomatik olmak üzere 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601'e yükseldi. Vefat sayısı 193 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 25 bin 627 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1706'sı semptomatik olmak üzere toplam 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 456'ya, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 529 bin 601'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 25 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 25 bin 627 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 407 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 41 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 1508'i semptomatik olmak üzere 41 bin 998 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi
Çin aşısı mı, Alman aşısı mı? Hangi aşı yaptırılmalı?
Çin aşısı mı, Alman aşısı mı? Hangi aşı yaptırılmalı?
Dünya koronavirüs tablosu! 5 Nisan Pazartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Dünya koronavirüs tablosu! 5 Nisan Pazartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Demet Özdemir Berrak Tüzünataç
Spor Diego Erol Bulut Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 19:24:38. #1.14#
title