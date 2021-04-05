Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı düne arttı. 5 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1706'i semptomatik olmak üzere 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601'e yükseldi. Vefat sayısı 193 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 25 bin 627 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1706'sı semptomatik olmak üzere toplam 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 456'ya, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 529 bin 601'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 25 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 25 bin 627 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 407 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 41 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 1508'i semptomatik olmak üzere 41 bin 998 yeni vaka tespit edilmişti.