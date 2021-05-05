Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşandı. 5 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2414'ü semptomatik olmak üzere 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594'e yükseldi. Vefat sayısı 356 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 35 bin 141 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2414'ü semptomatik olmak üzere toplam 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 356 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 883'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 955 bin 594'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 464 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi. Toplam test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 418 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

VEFAT SAYISI HALEN ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 336 kişi hayatını kaybederken, 2483'ü semptomatik olmak üzere 28 bin 997 yeni vaka tespit edilmişti.