Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre düştü. Bugün 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi, 198 kişi vefat etti.
Ayrıntılar geliyor...
#Korona tablosundaki oranların artışının nedeni sizce nedir? ?? #Covid #VakaSayısı— Haberler (@Haberler) November 4, 2021
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