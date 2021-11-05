Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık
Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre düştü. Bugün 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi, 198 kişi vefat etti.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi

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