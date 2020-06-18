Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme takvimine giren ve vaka artışında korkutan yükseliş yaşayan Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti" dedi.

Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine girdi. Bu kapsamda, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan birçok önlem kaldırıldı. Yeni normalleşme sürecinin başlamasından kısa bir süre sonra ise birçok ilde vaka sayıları yeniden artmaya başladı.

Söz konusu durum, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'na da yansıdı. 13-14-15-16 ve 17 Haziran tarihlerinde açıklanan verilerde yeni vaka sayıları iyileşen hasta sayılarını geçti. Ancak bugün açıklanan verilerde iyileşen hasta sayısı tekrardan yeni vaka sayısını geçti.

5 GÜN SONRA İYİLEŞEN HASTA SAYISI YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaştı. 18 Haziran verilerine göre 1304 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 184 bin 31'e, 21 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 4 bin 882'ye yükseldi.

İyileşen hasta sayısı da bin 382 artarak 156 bin 22'ye yükseldi. 5 gün aradan sonra günlük iyileşen hasta sayısı tekrardan günlük vaka sayısını geçti.

BAKAN KOCA DA TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim" ifadelerini kullandı.