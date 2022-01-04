Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 137 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 26 bin 591 hasta taburcu olurken bugün 382 bin 888 test yapıldı.

İSTANBUL'DA DURUM VAHİM

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,32 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,81 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 83,32 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 133 milyon 551 bin 202'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 716 BİN 550 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 984 bin 778 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 716 bin 550 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 20 milyon 12 bin 24 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 44 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 160 kişi hayatını kaybederken 44 bin 869 da yeni vaka tespit edilmişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet