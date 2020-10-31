Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi

31.10.2020 18:59 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:29

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayıları düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2213 artarak 375 bin 367 oldu. 75 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 252'ye çıktı. Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2213 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 75 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 252'ye, toplam vaka sayısı ise 375 bin 367'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1506 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1506 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 323 bin 971'e yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon bin 814, ağır hasta sayısı ise 2075'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5.0 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ BİR GÜNDE YAKLAŞIK YÜZDE 5 ARTTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Demet Özdemir Eser Yenenler
Spor Can Bartu Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 19:32:23. #1.15#
title