Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayıları düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2213 artarak 375 bin 367 oldu. 75 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 252'ye çıktı. Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2213 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 75 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 252'ye, toplam vaka sayısı ise 375 bin 367'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1506 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1506 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 323 bin 971'e yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon bin 814, ağır hasta sayısı ise 2075'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5.0 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ BİR GÜNDE YAKLAŞIK YÜZDE 5 ARTTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.