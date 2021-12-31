Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 163 kişi vefat etti, 40 bin 786 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 40 bin 786 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 163 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan23 bin 968 hasta taburcu olurken bugün 372 bin 516 test yapıldı.

VAKA SAYILARI 8 AY SONRA 40 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Türkiye'de en son 8 ay önce 28 Nisan'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bin 444 olarak kayıtlara geçmişti.

"YENİ YILI AİLE İÇİNDE KUTLAMAYI TERCİH EDİN"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "YILBAŞI UYARISI! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022'de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!" ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,14 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,69 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 83,14 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 131 milyon 646 bin 5'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 604 BİN 894 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 914 bin 268 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 604 bin 894 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 18 milyon 993 bin 403 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 39 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 139 kişi hayatını kaybederken 39 bin 681 da yeni vaka tespit edilmişti.

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