Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 163 kişi vefat etti, 40 bin 786 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Koronavirüs vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. 31 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 40 bin 786 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 139'dan 163'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 23 bin 968 olurken toplam 372 bin 516 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 40 bin 786 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 163 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan23 bin 968 hasta taburcu olurken bugün 372 bin 516 test yapıldı.
Türkiye'de en son 8 ay önce 28 Nisan'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bin 444 olarak kayıtlara geçmişti.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "YILBAŞI UYARISI! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022'de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,69 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 83,14 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 131 milyon 646 bin 5'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 914 bin 268 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 604 bin 894 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 18 milyon 993 bin 403 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 139 kişi hayatını kaybederken 39 bin 681 da yeni vaka tespit edilmişti.
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