Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi

30.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 30.09.2020 21:11

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre düştü. Bakan Koca'nın açıkladığı 3 sütunlu yeni tabloya göre; vaka sayısı 1391 artarak 318 bin 663'e yükseldi. 65 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 195'e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1391 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 65 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 195'e, toplam vaka sayısı ise 318 bin 663'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1452 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1245 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 279 bin 749'a yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, ağır hasta sayısı 1516, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.4, aktif hasta sayısı ise 30 bin 719 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi

"TEST SAYISINI 200 BİNLİ RAKAMLARA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, tabloda daha önce var olan bilgilere yeni bilgiler ilave edildiğini bildirdi.

Koca, "Önümüzdeki dönemde test sayılarımızı her geçen gün daha da artırmak istiyoruz. Bu çerçevede baktığımızda şu an test sayımız 112 bin 98. Bu test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ZATÜRRE ORANIMIZ 6,4'E KADAR İNDİ

Koca, "Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi. Nisan ayında yüzde 30'a yakın olan zatürre oranı neredeyse 5'te 1 oranına inmiş oldu. Eğer zatürre oranı bu oranda düşmemiş olsaydı şu an sağlık kuruluşlarımızdaki yük 5 kat daha fazla olmuş olacaktı. Buradaki başarıyı erken tedavi ve filyasyonu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Koca ayrıca tablolara ilişkin, "Bundan sonra daha geniş, var olan bilgilere ilave hem birinci basamak filyasyon ve aile hekimi izleme oranlarını hem de sağlık kuruluşlarımızdaki yoğun bakım erişkin hasta, yatak ve ventilatör doluluk oranlarımızı da haftalık olarak vermiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi

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Haber Yorumları (3)
ERDEM: neden R fakörü yazılmiyor avrupa da ortalama R faktörü 1. 25 bize bu yok. ha Reproduktions rakam 1. 20 avrupada şuanda.
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GAKKOS23: Ben inanmıyorum çünkü vaka sayıları fazla gözleniyor ekonomik nedenler doğacak diye söylenmiyor kısacası ölenler ölür Kalan sağlar bizimdir...
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GÖZLEM: 1 - Ortadaki sütüna (haftalık) hiç gerek yok. ! 2-Kontrollü Sosyal hayat logsu altındaki sayıyı kapatıyor, onu da başka yere yerleştirin. 3-Gözümüz alışana kadar zorlanacağız. ! O olacak.
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