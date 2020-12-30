Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi

30.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:38

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında vaka sayıları düne göre düştü. 30 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2 bin 612'si semptomatik olmak üzere 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 254 artarak 20 bin 642'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2 bin 612'si semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 254 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 642'ye toplam vaka sayısı ise 2 milyon 194 bin 272'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 20 bin 192 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi. Toplam test sayısı 24 milyon 326 bin 350'ye, ağır hasta sayısı ise 4098'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

"AĞIR HASTA VE YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi
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