Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 22 bin 857 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 22 bin 857 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 22 bin 857 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 3 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 857 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 276 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 527 olurken toplam 304 bin 530 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 857 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 14 bin 527 hasta taburcu olurken bugün 304 bin 530 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 22 bin 857 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bugünkü vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 22 bin 857 yeni vaka tespit edildi
Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
Servet Uzun
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Aliya İzzetbegoviç
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Derya Baykal Metin Çekmez
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Samet Aybaba Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 22 bin 857 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 19:46:38. #1.15#

title