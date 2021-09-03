Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 22 bin 857 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 3 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 857 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 276 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 527 olurken toplam 304 bin 530 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 857 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 14 bin 527 hasta taburcu olurken bugün 304 bin 530 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bugünkü vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" dedi.