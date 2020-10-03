Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 59 can kaybı, 1502 yeni hasta tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı: 3 Ekim'de açıklanan verilere göre; hasta sayısı 1502 artarak 323 bin 14'e yükseldi. 59 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 384'e çıktı. Günlük hasta sayısı, 1500'ü aşarak tekrar kritik eşiğin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1502 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 59 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 384'e, toplam vaka sayısı ise 323 bin 14'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1211 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1211 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 283 bin 868'e yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 711 bin 883, ağır hasta sayısı 1470, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.4 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE"

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.