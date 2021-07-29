Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 22 bin 161 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları 8 gün sonra ilk kez düşüşe geçti. 29 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 161 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 60 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 463 olurken toplam 261 bin 198 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 22 bin 161 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 60 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 463 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 261 bin 198'e yükseldi.

8 GÜN SONRA İLK KEZ VAKALARDA DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan ülkemizde 22 Temmuz'dan sonra yükselmeye başlayan vaka sayıları 8 gün sonra ilk kez düşüşe geçmiş oldu. Dün 22 bin 291 olan yeni vaka sayıları, 29 Temmuz'da 22 bin 161 olarak açıklandı.

"AŞI OLMADAN SALGINDAN KORUNMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 65.24'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 65.24 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 41.84 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 71 milyon 096 bin 095'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 25 MİLYON 970 BİN 268 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 40 milyon 491 bin 931 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 25 milyon 970 bin 268 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 4 milyon 633 bin 896 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYILARI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 76 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 291 de yeni vaka tespit edilmişti.