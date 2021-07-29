Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 22 bin 161 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 22 bin 161 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları 8 gün sonra ilk kez düşüşe geçti. 29 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 161 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 60 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 463 olurken toplam 261 bin 198 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 22 bin 161 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 60 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 463 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 261 bin 198'e yükseldi.

8 GÜN SONRA İLK KEZ VAKALARDA DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan ülkemizde 22 Temmuz'dan sonra yükselmeye başlayan vaka sayıları 8 gün sonra ilk kez düşüşe geçmiş oldu. Dün 22 bin 291 olan yeni vaka sayıları, 29 Temmuz'da 22 bin 161 olarak açıklandı.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 22 bin 161 yeni vaka tespit edildi

"AŞI OLMADAN SALGINDAN KORUNMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 22 bin 161 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 65.24'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 65.24 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 41.84 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 71 milyon 096 bin 095'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 25 MİLYON 970 BİN 268 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 40 milyon 491 bin 931 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 25 milyon 970 bin 268 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 4 milyon 633 bin 896 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYILARI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 76 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 291 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 22 bin 161 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine vatandaşı aşıya teşvik etmek daha önemli
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine vatandaşı aşıya teşvik etmek daha önemli
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Fahrettin Altun Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Sevda Erginci Bülent Serttaş
Spor Diego Muslera Mesut Özil Arda Turan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 22 bin 161 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 20:58:09. #1.15#

title