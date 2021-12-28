Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 184 kişi vefat etti, 32 bin 176 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 157 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 22 bin 24 hasta taburcu olurken bugün 362 bin 535 test yapıldı.

"YİNE BAŞARACAĞIZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız." ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,95 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,58 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,95 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 129 milyon 972 bin 508'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 487 BİN 225 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 845 bin 477 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 487 bin 225 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 17 milyon 983 bin 99 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 26 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken 26 bin 99 da yeni vaka tespit edilmişti.

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