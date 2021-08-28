Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 28 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 17 bin 912 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 244 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 528 olurken toplam 295 bin 647 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 245 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 14 bin 528 hasta taburcu olurken bugün 290 bin 186 test yapıldı.

"TABLOYA KAÇ KİŞİ BAKACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, Tabloya kaç kişi bakacak. Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 76.81'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 76.80 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 58.84 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 92 milyon 710 bin 374'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 36 MİLYON 521 BİN 647 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 47 milyon 675 bin 684 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 36 milyon 521 bin 647 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 299 bin 056 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 18 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 245 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 340 da yeni vaka tespit edilmişti.

Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.
Denizli'de aşı karşıtı imam açığa alındı
Denizli'de aşı karşıtı imam açığa alındı
Servet Uzun
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Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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