Son Dakika: Türkiye'de 27 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 27 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi

27.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 27.02.2021 20:32

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 27 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 621'i semptomatik olmak üzere 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 683 bin 164'e yükseldi. Bugün 71 kişi koronadan hayatını kaybetti. İyileşen sayısı bugün 8 bin 938 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 621'i semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 71 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 503'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 693 bin 164'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 938 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 065 bin 377'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 187 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

VAKA SAYISI 9 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybederken, 649'u semptomatik olmak üzere 9 bin 205 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi
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