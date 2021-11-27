Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 192 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 103 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 274 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN NU VARYANTI AÇIKLAMASI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81,08 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,52 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,08 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 58 bin 425'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 329 BİN 638 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 188 bin 582 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 329 bin 638 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 106 bin 245 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 24 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 201 kişi hayatını kaybederken 24 bin 2 de yeni vaka tespit edilmişti.

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