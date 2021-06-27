Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 bin sınırının altına düştü. 27 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 390'ı semptomatik olmak üzere 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27'ye yükseldi. Vefat sayısı 52 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 937 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 390'ı semptomatik olmak üzere toplam 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 52 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 524'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 409 bin 27'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 883 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 275 bin 231'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e yükselirken, ağır hasta sayısı 736 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi
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Servet Uzun
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Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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