Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme takvimine giren Türkiye'de vakalar düne göre azaldı. 27 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 5 bin 82'ye yükseldi. 1372 yeni vakayla toplam vaka sayısı 195 bin 883 oldu. 1984 vakanın iyileşmesiyle son günlerin iyileşen hasta sayısı rekoru kırıldı.

27.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:25

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka ve vefat sayısı düne göre azaldı. Bugün açıklanan 27 Haziran verilerine göre son 24 saatte 1372 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 195 bin 883'e çıktı.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 82 oldu.

TEST SAYISI 45 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkemizde korona belirtisi görülen 45 bin 213 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 3 milyon 231 bin 835'i buldu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI SON GÜNLERİN REKORUNU KIRDI

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 11984 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 169 bin 182'ye yükseldi. Öte yandan 984 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 366 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

"VAKA SAYISI 2 HAFTADA 1000'İN ALTINA İNER"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz."

Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi

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