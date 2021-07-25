Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 14 bin 230 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları yine arttı. 25 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 14 bin 230 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 55 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 211 olurken toplam 223 bin 837 test yapıldı. Öte yandan aşılamada mavi kategoriye giren il sayısı da Amasya ile birlikte 5'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 14 bin 230 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 55 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 211 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 223 bin 837'ye yükseldi.

"AŞI OLMAZSAK SALGINI DURDURMAK ÇOK ZOR"

Günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 63.61'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 63.61 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 36.80 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 66 milyon 142 bin 804'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 22 MİLYON 840 BİN 591 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 482 bin 796 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 22 milyon 840 bin 591 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 819 bin 417 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYILARI 12 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 381 de yeni vaka tespit edilmişti.