Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 25 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 693'ü semptomatik olmak üzere 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385'e yükseldi. Vefat sayısı 175 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 11 bin 192 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 693'ü semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 175 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 621'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 203 bin 385'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 11 bin 192 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 667 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi

DÜN VAKA SAYISI 7 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 178 kişi hayatını kaybederken, 702'si semptomatik olmak üzere 7 bin 523 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Hiç bir zaman için düşmedi ki hayatları yalan
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