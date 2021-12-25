Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları, dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantının da etkisiyle yeniden 20 binin üstüne çıktı. 25 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 20 bin 470 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 133'den 145'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 22 bin 109 olurken toplam 357 bin 536 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 145 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 22 bin 109 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 536 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI. CİDDİYETLE!" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,49 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,79 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 128 milyon 349 bin 256'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 789 bin 326 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 387 bin 150 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 16 milyon 979 bin 902 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 133 kişi hayatını kaybederken 18 bin 910 da yeni vaka tespit edilmişti.
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