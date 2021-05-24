Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki düşüş sürüyor. 24 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 702'si semptomatik olmak üzere 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10'a yükseldi. Vefat sayısı 178 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 10 bin 3 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 702'si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 178 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 446'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 194 bin 10'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 3 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 745 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 7 BİN 839 OLMUŞTU

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 197 kişi hayatını kaybederken, 710'u semptomatik olmak üzere 7 bin 839 yeni vaka tespit edilmişti.