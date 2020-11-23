Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6713 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı vaka ve vefat sayısında yine rekor kırıldı. 23 Kasım günü hasta sayısı 6713 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 453 bin 535'e ulaştı. 153 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 12 bin 511'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6713 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 153 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 511, toplam hasta sayısı ise 453 bin 535'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3254 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3254 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 377 bin 891'e yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 406 bin 742, ağır hasta sayısı ise 4409'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

GÜNLÜK HASTA VE VEFAT SAYISI YİNE REKOR KIRDI

Türkiye'de bugün, koronavirüsün ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla hasta ve vefat sayısının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti.

"AŞI KULLANIMA GİRENE KADAR SALGININ YAYILMA HIZININ KONTROL EDİLMESİ İÇİN DESTEK VERİN"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin." ifadelerini kullandı.