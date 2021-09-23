Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 23 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 844 vaka tespit edildi. Vefat sayısı da 242'den 217'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 21 bin 267 olurken toplam 356 bin 132 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 21 bin 267 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 132 test yapıldı.
BAKAN KOCA'DAN UYARI GELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosunu paylaşarak, "Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım." ifadelerini kullandı.
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021