Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında bir kez daha en yüksek ölü sayısı görüldü. 23 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3 bin 192'si semptomatik olmak üzere 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610'a yükseldi. Vefat sayısı ise 259 artarak 18 bin 861'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 192'si semptomatik olmak üzere toplam 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 259 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 861'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 82 bin 610'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 34 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 34 bin 492 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 30 bin 162'ye, ağır hasta sayısı ise 4901'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.

"AKTİF VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ SEVİNDİRİCİ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı" ifadelerini kullandı.