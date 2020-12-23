Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi

23.12.2020 19:32 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:51

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında bir kez daha en yüksek ölü sayısı görüldü. 23 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3 bin 192'si semptomatik olmak üzere 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610'a yükseldi. Vefat sayısı ise 259 artarak 18 bin 861'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 192'si semptomatik olmak üzere toplam 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 259 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 861'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 82 bin 610'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 34 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 34 bin 492 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 30 bin 162'ye, ağır hasta sayısı ise 4901'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi

"AKTİF VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ SEVİNDİRİCİ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi

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Haber Yorumları (9)
SİGARA İCENLER BUYUK SORUN: hala sokaklarda maskesini indirip % 30 nikotin bagimlisı dumani 3 metre alana ufluyenler var bunlar bulaş destekcisi sigara icenler gapis ve buyuk para cezasi getirin ne kul sevgileri var ne saygı gereksiz insanlar ....
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GÖZLEM: Asıl azalmasını belediğimiz sayı, günlük yeni vaka sayısıdır. 15 aralık''da 32. 102 yeni vaka vardı. Son üç günde sayılar: 19. 103 dün 19. 256 bugün 19. 650 yine farklar küçük de olsa yukarıya doğru dönüyor gibi. Bu sayının buralarda durması bile ileride yeniden risk demektir. 30 bin değil de 20 bin olması riski azaltmıyor. En azından, günlük yeni vaka sayıları 10 bin seviyesinin altına gelinceye kadar beklemek ve gevşememek gerekiyor.
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FATİH SULTAN HAN: Ölü sayısı en az 750. Dürüstlük yok sizde. Secimde zerre oy yokkkkk
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