Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi

22.02.2021 19:58 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:18

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 22 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 623'ü semptomatik olmak üzere 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526'ya yükseldi. Bugün 78 kişi koronadan hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı düne göre artarak bin 189 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 623'ü semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 78 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 138'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 646 bin 526'ya yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 690 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 436 bin 998'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 189 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

VAKALAR DÜNE GÖRE ARTTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 77 kişi hayatını kaybederken, 601'i semptomatik olmak üzere 6 bin 546 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi
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