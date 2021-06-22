Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları artışa geçti. 22 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 565'i semptomatik olmak üzere 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736'ya yükseldi. Vefat sayısı 57 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 214 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 565'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 57 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 293'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 381 bin 736'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 214 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 997 bin 73'e yükselirken, ağır hasta sayısı 791 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybederken, 429'u semptomatik olmak üzere 5 bin 294 yeni vaka tespit edilmişti.