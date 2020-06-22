Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları düne göre arttı. 22 Haziran verilerine göre; bin 212 kişiye daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 188 bin 897'ye yükseldi. 24 hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 4 bin 974'e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Haziran Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı.

Son 24 saatlik verilere göre; 41 bin 413 test yapıldı ve 1212 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 24 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 974'e, toplam vaka sayısı ise 188 bin 897'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 162 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca'nın açıkladığı verilerde, iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının üstünde olması sevindirdi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1293 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 161 bin 533'e yükseldi.

"VAKA SAYIMIZI TEDBİRLERLE AZALTMALIYIZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız" ifadelerini kullandı.