Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi

22.10.2020 19:01 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:15

Son dakika: Ülkemizde 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayıları düne kıyasla arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2102 artarak 355 bin 528 oldu. 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 584'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2102 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 71 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 584'e, toplam vaka sayısı ise 355 bin 528'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1581 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1581 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 310 bin 27'ye yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267, ağır hasta sayısı 1599, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi

"BİZE DÜŞEN DAHA KOLAY"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak. Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi

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Haber Yorumları (5)
İREM: çoğumuzun annesi babası yaşlı yada yakınları kafamıza onları takmaktan onların öleceğini düşünmekten yemin ediyorum saçlarım beyazladı kendimi geçtim artık baskalarını düşünmekten psikolojin bozuldu bitsin artık şu lanet virüs çin basınını takip ediyorum adamlar festivaller düzenliyor onlar herkese bulaştırıp eğlenirken biz canımızla uğraşıyoruz
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YOLA DEVAM: Okulları açanlar sağ olsun.
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ÖĞRETMEN: Okula göndermeyin sokağa gönderin,AVM gezdirin parkları gezdirin. Böylesi daha sağlıklı...
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