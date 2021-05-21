Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 21 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 846'sı semptomatik olmak üzere 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951'e yükseldi. Vefat sayısı 214 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 8 bin 852 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 846'sı semptomatik olmak üzere toplam 9bin 528 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 214olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 480'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 169 bin 951'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 852 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 950 bin 729'a yükselirken, ağır hasta sayısı 1 bin 977 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi

DÜN 9 BİN 385 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 207 kişi hayatını kaybederken, 856'sı semptomatik olmak üzere 9bin 271 yeni vaka tespit edilmişti.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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