Son Dakika: Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 187 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 532 hasta taburcu olurken bugün 353 bin 152 test yapıldı.

"CAN KAYIPLARIMIZ AZALMAYA BAŞLADI"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı." ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,56 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,36 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,56 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 125 milyon 761 bin 472'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 242 BİN 632 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 708 bin 402 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 242 bin 632 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 15 milyon 321 bin 143 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 18 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken 18 bin 762 de yeni vaka tespit edilmişti.

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