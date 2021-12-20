Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 20 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 18 bin 762 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 171'den 176'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı 24 bin 497 olurken toplam 351 bin 253 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 176 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 497 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 253 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. Hatırlatma dozu zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. Vaktinde yapılan aşı daha çok korur." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,32 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,49 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 124 milyon 912 bin 525'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 684 bin 204 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 202 bin 223 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 14 milyon 786 bin 162 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken 16 bin 910 da yeni vaka tespit edilmişti.
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