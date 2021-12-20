Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 176 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 497 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 253 test yapıldı.

"VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. Hatırlatma dozu zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. Vaktinde yapılan aşı daha çok korur." ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,49 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,32 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,49 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 124 milyon 912 bin 525'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 202 BİN 223 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 684 bin 204 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 202 bin 223 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 14 milyon 786 bin 162 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 16 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken 16 bin 910 da yeni vaka tespit edilmişti.

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