Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi

02.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:16

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 2 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; bin 713'ü semptomatik olmak üzere 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 232 bin 35'e yükseldi. Vefat sayısı ise 202 artarak 21 bin 295'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 713'ü semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 202 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 295'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 232 bin 35'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 11 bin 672 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi. Toplam test sayısı 24 milyon 811 bin 888'e, ağır hasta sayısı ise 3764'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYIMIZDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Prens Harry Enis Arıkan
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Yılbaşı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 19:22:16. #1.14#
title