Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 2 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; bin 713'ü semptomatik olmak üzere 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 232 bin 35'e yükseldi. Vefat sayısı ise 202 artarak 21 bin 295'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 713'ü semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 202 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 295'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 232 bin 35'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 11 bin 672 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi. Toplam test sayısı 24 milyon 811 bin 888'e, ağır hasta sayısı ise 3764'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz" ifadelerini kullandı.